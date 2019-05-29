МЧС: курение является одной из главных причин пожаров

Недавно в многоквартирном доме в Сергиевом Посаде на улице 1-й Ударной армии чуть не сгорела семья из-за невнимания со стороны соседей. В одну из квартир попали горящие окурки с верхних этажей и прожгли скатерть на балконном столике. Хозяев квартиры разбудил запаха дыма.

"На улице лето, поэтому мы спим с открытыми окнами. Утром проснулись от едкого запаха", – рассказал владелец квартиры. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

В МЧС России по Московской области отметили, что пожары, вызванные курением табака, приводят к наибольшему количеству смертей. Поэтому нужно правильно обращаться с огнем, особенно при курении.