МЧС: курение является одной из главных причин пожаров
29 мая 2019, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно в многоквартирном доме в Сергиевом Посаде на улице 1-й Ударной армии чуть не сгорела семья из-за невнимания со стороны соседей. В одну из квартир попали горящие окурки с верхних этажей и прожгли скатерть на балконном столике. Хозяев квартиры разбудил запаха дыма.
"На улице лето, поэтому мы спим с открытыми окнами. Утром проснулись от едкого запаха", – рассказал владелец квартиры. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
В МЧС России по Московской области отметили, что пожары, вызванные курением табака, приводят к наибольшему количеству смертей. Поэтому нужно правильно обращаться с огнем, особенно при курении.