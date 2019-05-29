Суд взыскал с крымской чиновницы 1,3 млн рублей за сокрытие реальных доходов

Евпаторийский городской суд взыскал с главного специалиста администрации города 1,3 миллиона рублей, законность которых чиновница не смогла подтвердить, пишут «Аргументы недели-Крым».

Прокуратура во время проверки соблюдения антикоррупционного законодательства выяснила, что женщина и ее муж купили квартиру стоимостью 3 миллиона рублей. Однако это приобретение не покрывалось совокупным доходом супругов за три предыдущих года. Также они не смогли подтвердить законность почти половины потраченных средств.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обращении имущества в доход государства. В результате суд принял решение о взыскании денег с чиновницы, сообщили в пресс-службе крымского надзорного ведомства.