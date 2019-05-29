Осторожно карта! Мошенники изобретают новые способы или как воруют деньги с пластиковых карт россиян

Никто не спорит, пластиковые карты – это очень удобно, но держатели карт всегда в зоне риска, потому что мошенники всегда придумывают все новые и новые способы обмана и используют современные технические средства. Итак, с какими способами мы можем столкнуться сегодня?

Незавершенная операция в банкомате Сбербанка.

Тут все просто: мошенники начинают переводить деньги со своей карты на какой-то другой свой счет, но операцию не завершает и уходит от терминала. Если следующий в очереди человек вставляет свою карту и вводит ПИН, деньги списываются с его счета. А все потому, что Сбербанк даёт 90 секунд на завершение операции. И вы как раз успеваете за это время стать жертвой мошенников. Чтобы не попасться на такую удочку нужно просто быть внимательным и перед использованием устройства нажать на кнопку «Отмена» предыдущей операции.

Звонки с номеров банка с помощью технологии подмены номера.

Если раньше мошенники звонили и представлялись сотрудниками банка или использовали номера с похожими цифрами, то теперь номер злоумышленников может быть абсолютно идентичным официальному номеру телефона банка. Причем они совершают два звонка. Первый – с поддельного, с которого легче всего заподозрить обман. Вы проявляете бдительность и когда вам звонят уже второй раз с телефона банка, вы наивно полагаете, что это ваш банк тоже заботится о сохранности ваших средств. Мошенники представляются службой безопасности банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать персональные данные карты или же код из СМС для отмены. Способ защиты только один - не сообщать CVV-код и пароли из СМС никому, банк не вправе требовать такие данные. Возникли сомнения, сами перезвоните в банк.

Предложение привлекательных кредитов от несуществующих или неработающих банков.

Злоумышленники предлагают кредит на очень привлекательных условиях, сообщая, что вам одобрена определенная сумма. Вот только, чтобы ее получить вам необходимо оплатить страховку, комиссию за перевод средств на ваш счет, за изготовление кредитной карты или другие технические выплаты за пользование кредитом. Если вы столкнулись с таким предложением, то положите трубку и проверьте банк.

Несуществующие выплаты и компенсации.

Этот способ еще называют «развод пенсионеров». Мошенники звонят или приходят домой, якобы как сотрудники банка или Пенсионного фонда и сообщают, что вам положены какие-то надбавки или компенсации, а чтобы перевести деньги, правильно – нужны данные вашей карты. На самом деле для перевода нужен всего лишь номер вашего счета, но вы же понимаете, что никто вам ничего переводить не собирается, пишет портал sravni.ru.