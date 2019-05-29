Антибиотики в некоторых реках мира превышают «безопасный» уровень

Исследования канадских ученых показывают, что антибиотики превышают «безопасный уровень». Участки высокого риска обычно примыкают к свалкам, сточным водам и системам их очистки.

По данным первого глобального исследования концентрация антибиотиков превышает «безопасный» уровень в 300 раз. Исследователи искали 14 часто используемых антибиотиков в реках в 72 странах на шести континентах и обнаружили 65 % на обследованных участках. Об этом пишет DNI24.com.