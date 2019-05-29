Ученые исследуют земли и леса вокруг озера Тургояк

Выяснить нормативы допустимых рекреационных нагрузок на территории, прилегающие к озеру Тургояк, - такова задача исследований, которые проводят ученые в Миассе.

Оплатил и инициировал исследования предприниматель, директор парка спорта и туризма «Тургояк» и ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.

- Ученые изучают не только земли, но и леса возле озера, - рассказывает он. - Сейчас эта работа подходит к концу, ученые выдадут нам рекомендации, как правильно и с минимальной экологической нагрузкой использовать природные ресурсы. Работа ведется совместно с министерством экологии Челябинской области.

Предприниматель подчеркнул, что к памятнику природы всегда относились очень бережно. Прежде всего он имеет ввиду создание коллектора, к которому подключены несколько баз отдыха. Он перекачивает порядка 30 тысяч кубометров стоков, они уходят в городскую канализацию.

По слова Олега Сиротина, за пятнадцать лет работы коллектора произошли всего две коммунальные аварии, но канализационные стоки не попали в озеро.