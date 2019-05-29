В Калуге назвали водоемы, в которых запрещено купаться

В этом году жаркая погода установилась в конце мая. Вероятно, в ближайшие выходные людям захочется освежиться в речке или озере. В Калуге Роспотребнадзор назвал места, где запрещено купаться.

Согласно постановлению главного санитарного врача Калужской области в Калуге купаться запрещено в реке Оке, в Рождественских прудах, в пруду в деревне Верхняя Вырка и в Яченском водохранилище.

По прогонозу синоптиков, в Калужской области на этой неделе температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов. Жара будет как в разгар лета, как в июле. И возможно дожди и грозы.