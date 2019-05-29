Озвучен прогноз об уничтожении Балтийского флота России в случае нападения НАТО

В случае нападения Североатлантического альянса на Россию Балтийский флот ждет уничтожение. Такой прогноз содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Автор интернет-портала topwar.ru отмечает, что Балтийское море является важным районом для НАТО, поэтому силы блока постараются потопить находящиеся в акватории российские суда в первые часы войны. В процитированной публикации рассматривается вариант, при котором альянс ударит ракетами и осуществит массированный авиационный налет против базы в Балтийске. Затем на захват объекта могут послать сухопутную группировку.

В материале предсказывается, что в ситуации войны с НАТО Балтийский флот обречен. Его ждет «бой в корыте, в окружении со всех сторон превосходящими силами противника, без возможности рассредоточения и маневра и без особых шансов на выживание».

Для того чтобы данный неблагоприятный сценарий не смог реализоваться, необходимо пересмотреть военно-морскую доктрину РФ, полагает автор издания. По его мнению, следует, в частности, как можно быстрее отказаться от концепции береговой обороны, в соответствии с которой должен действовать Балтийский флот.