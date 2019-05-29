В среду, 29 мая, в Кремле сообщили, когда состоится "прямая линия" президента Российской Федерации Владимира Путина. Информацию ранее сегодня предоставил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения уже определена, но обнародована будет позже. Известно, что мероприятие состоится летом, согласно традиции. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что речь идет не о 13 июня.

В Кремле уточнили, что в настоящий момент ведется активная подготовка к "прямой линии" Владимира Путина, передает сегодня РИА "Новости"