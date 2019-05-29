Минобороны назвало сроки поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что первая серийная истребителя пятого поколения Су-57 будет передана Воздушно-космическим силам России в конце 2019 года. Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства Су-57.

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По словам Криворучко, Минобороны России просмотрело готовность истребителя и готовность предприятия к серийному производству Су-57. Военные полностью удовлетворены увиденным. В ходе поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к серийным поставкам Су-57.

Ранее стало известно, что Минобороны закупит гораздо больше истребителей, чем планировалось.