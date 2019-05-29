В Челябинске начнут благоустройство сквера по улице Красного Урала
29 мая 2019, 09:30 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Глава Курчатовского района рассказал о планах благоустройства парков и дворов района, в том числе сквера на Красного Урала. Напомним, именно в нем побывал глава Челябинской области Алексей Текслер во время одной из своих первых экскурсий по городу.
По словам главы района Сергея Антипова, работы по благоустройству сквера начнутся в начале июня, а завершаться в конце сентября.
Кроме того, в Курчатовском районе по программе «Формирование современной городской среды» приведут в порядок 10 дворов и сквер по улице 40 лет Победы. Финансирование программы будет осуществляться из федерального и областных бюджетов в размере 49 610 740 рублей.
Фото Дмитрия Куткина