В Челябинске начнут благоустройство сквера по улице Красного Урала

Глава Курчатовского района рассказал о планах благоустройства парков и дворов района, в том числе сквера на Красного Урала. Напомним, именно в нем побывал глава Челябинской области Алексей Текслер во время одной из своих первых экскурсий по городу.

По словам главы района Сергея Антипова, работы по благоустройству сквера начнутся в начале июня, а завершаться в конце сентября.

Кроме того, в Курчатовском районе по программе «Формирование современной городской среды» приведут в порядок 10 дворов и сквер по улице 40 лет Победы. Финансирование программы будет осуществляться из федерального и областных бюджетов в размере 49 610 740 рублей.

Фото Дмитрия Куткина