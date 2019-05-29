В Москве в среду ожидается самая высокая температура с начала года

В Москве в среду, 29 мая, ожидается самая теплая погода с начала текущего года. Соответствующую информацию сегодня утром предоставила журналистам сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Синоптики полагают, что сегодня днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса Цельсия, что почти на 8 градусов выше многолетних значений.