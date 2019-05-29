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В Москве в среду ожидается самая высокая температура с начала года

29 мая 2019, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в среду ожидается самая высокая температура с начала года
фото: pixabay.com
В Москве в среду, 29 мая, ожидается самая теплая погода с начала текущего года. Соответствующую информацию сегодня утром предоставила журналистам сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
 
Синоптики полагают, что сегодня днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса Цельсия, что почти на 8 градусов выше многолетних значений.
 
Как сообщает утром в среду РИА "Новости", порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается, ближе к вечеру в столице будет наблюдаться переменная облачность.

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