Гендиректора уранодобывающего предприятия в Забайкалье задержали за взятку

Следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора крупного уранодобывающего предприятия - ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского». Он подозревается в совершении получения взятки в крупном размере.

По данным следствия, депутат Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края VI созыва, который является руководителем одного из местных ООО дал взятку гендиректору уранодобывающего предприятия в сумме 500 тысяч рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников ППГХО.

Оба подозреваемых задержаны следователями на 48 часов. В рабочих кабинетах подозреваемых, а также по местам их жительства проведены обыски.

С учетом особого правового статуса депутата, решение о возбуждении в его отношении уголовного дела принято и.о. руководителя регионального СУ СКР Алексеем Вольным. Расследование уголовного дела поручено следователям Второго отдела по расследованию особо важных дел.

Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.