"Вот от таких женщин мужчинам следует бежать со всех ног", блогер дает советы сильному полу

Скандальный блогер Лена Миро рассказала сильному полу, от каких женщин нужно держаться подальше. От некоторых лучше сразу после знакомства бежать со всех ног, а с другими можно и переспать, но вот звонить после секса автор им точно не рекомендует.

Таких женщин Мироненко называет «баба-кошмар» и главной особенностью таких дам блогер считает увлечение пластикой. «Видите перед собой отпиленный «под Джоли» нос, надутые губы (под неё же) - знайте: перед вами - баба-кошмар. Женщина не может принять себя такой, какая она есть только по одной причине: в глубине души она считает себя куском дерьма. И то, чем она себя на самом деле считает, женщина пытается спрятать под слоем косметики, обилием пластики и уж очень вылизанным внешним обликом, когда даже небрежная укладка делается в течение двух часов», - пишет автор блога.

Что же опасного в таких женщинах? Во-первых, ей всегда будет всего мало: заботы, внимания, любви и даже денег. Она всегда нуждается в подтверждении, что она нужна, что она красива, что она лучшая. Сама она себе не верит, вот и будет тянуть из мужчины все жилы, пытаясь компенсировать собственные комплексы. «Во-вторых, женщина, которая считает себя куском дерьма, точно так же относится и к окружающим, включая самых близких. Даже если внешне она будет вешаться вам на шею и верещать о любви, баба-кошмар в любой момент может вам солгать и вас предать. Она же – не достаточно хороша в своих собственных глазах, а, значит, ей можно всё», - уверена Лена Миро.

«Прокуренный голос хабалки» еще один критерий женщины. От которой любому мужчине стоит держаться подальше. Речь идет не о низком грудном голосе, а о хрипотце, которая появилась в результат алкогольных возлияний и курения. «Чтобы иметь такой грубый голос, как у Ксении Бородиной и Лолиты Милявской, нужно за свою жизнь очень много выпить. Даже если в моменте она пьет апельсиновый фреш, все равно перед вами - пьяница. А оно вам оно надо?», - задает вопрос блогер.

Ну и третий критерий - откровенная сексуализация образа. «Чем больше у бабы выставлено напоказ - тем меньше она себя ценит. Такая женщина верит в то, что сиськи и жопа - это главное, чем она может заинтересовать мужчину», - уверенно дает советы Мироненко. От такой женщины Лена бежать сразу же не рекомендует, можно и переспать с ней, но вот «звонить и писать кошмарной бабе после секса - очень плохая идея».

Теперь пользователи просят блогера описать отличительные особенности кошмарных мужчин, чтобы с такими не связываться.