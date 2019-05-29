Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась после двух недель работы

Накануне стало известно, что няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась всего после двух недель работы. Согласно последней информации, молодые родители в настоящий момент вновь ищут помощницу.

Западные журналисты утверждают, что няне не удалось хорошо выполнять свои служебные обязанности. Якобы ей мешало то, что герцогиня постоянно делала ей замечания и контролировала каждый шаг, передает "Свободная пресса".

Источники уверяют, что женщина приняла решение покинуть должность, вследствие чего принц Гарри и Меган Маркл пытаются найти новую няню. Дело в том, что в ближайшие месяцы семейной паре предстоит посетить множество мероприятий в разных странах, сообщает "СтарХит".