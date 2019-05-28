В РПЦ уверены, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков уверен, что строительство храма в Екатеринбурге рано или поздно продолжится, и все горожане «будут крестить там своих детей».

Волков считает, что храм святой Екатерины точно будет построен, пусть даже и в другом месте, передаёт РИА Новости. «Все успокоятся и все будут рады. И те люди, которые сейчас ломали забор, они придут в храм и будут там крестить своих детей, отпевать родителей, отдавать своих детей в воскресную школу при этом храме», - считает Волков.

Также он отметил, что место для строительства храма изначально предложила не РПЦ, а власти Екатеринбурга.