В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации

В российской столице подходит к концу очередной этап публичных слушаний по проектам планировки кварталов реновации. Сегодня, 28 мая, в пяти районах Москвы состоялись собрания, на которых местные жители обсудили предложения проектировщиков по размещению домов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Данные проекты будут претворены в жизнь в районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и Покровское-Стрешнево. В обсуждениях также приняли участие жители Лосиноостровского района.

Как отметила Юлиана Княжевская, возглавляющая Москомархитектуру, разработчики проектов старались опираться на реальные потребности горожан. С этой целью были организованы консультации с различными Департаментами, в том числе здравоохранения и образования, изучались мнения москвичей, представленные в СМИ и соцсетях. В итоге в проекты включили именно те объекты, которых не хватало тому или иному району, подчеркнула Княжевская.

Она добавила, что на собраниях жителям предоставлена возможность задать авторам проектов все интересующие их вопросы, которые касаются планировок территории, а также выступить с собственными предложениями. В течение еще семи дней после проведения собраний москвичи могут направить замечания в окружные градостроительные комиссии. Все собранные предложения передают проектировщикам для внесения корректив.

Третья волна публичных слушаний стартовала в столице 14 мая, когда проекты выложили на интернет-ресурсах префектур. С 20 по 27 мая в районах-участниках слушаний, а также в информационном центре реновации, который находится на улице Брестской, работали экспозиции, где на планах и визуализациях жители могли ознакомиться со всеми деталями планировки. Все материалы также были доступны на сегодняшних собраниях.

На данный момент в городе уже прошли публичные слушания по 12 проектам.