Дочь известного новосибирского хирурга поглумилась над профессией папы

Студентка Новосибирского государственного медицинского университета Анна Лучинина, дочь известного новосибирского хирурга, опозорила всю свою медицинскую семью и уронила честь врачей в целом. В соцсетях девушка называла пациентов «жабами», преподавателей - «даунами», а умершего человека сравнила с колбасой.



Анна Лучинина и сама обучается на лечебном факультете медицинского вуза и проходила практику в больнице. В закрытых постах в Твиттере она не стеснялась в выражениях относительно пациентов, злопыхав ненавистью и человеконенавистничеством, не совместимыми с профессией врача. Несмотря на то, что читать эти посты могли только приглашенные студенткой друзья, кто-то из них сделал скриншоты и выложил их в общедоступную сеть.



Преподаватели Анны в шоке, не могут поверить, что тихая, скромная, прилежная студентка могла так выражаться о своей профессии и пациентах. В не меньшем шоке и семья будущего эскулапа, большинство из которых тоже династийные врачи. Отец даже собирается увольняться из больницы, где работает многие годы. Предполагается, что после такого скандала из вуза отчислят и саму Анну Лучинину как профессионально непригодную.



После такого скандала невольно задумаешься, что же о нас думают люди в белых халатах, когда мы испытываем проблемы со здоровьем и нуждаемся в медицинской помощи? Хотя нельзя ровнять всех врачей под одну гребёнку.



