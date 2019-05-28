Запущен Реестр добросовестных фасилити операторов

На сайте БелыйФМ.рф начал функционировать Реестр добросовестных фасилити операторов. Реестр предназначен для информирования, прежде всего, заказчиков о добросовестности участников отрасли клининга и технической эксплуатации. Заказчики могут детально оценить потенциальных контрагентов ещё на стадии выбора оператора клининговых услуг, а у участников рынка появился стимул для повышения открытости и привлечения заказчиков.

Для наполнения Реестра ФНС России предоставляет данные об отдельных показателях финансово-хозяйственной деятельности профессиональных участников рынка, давших согласие на публичное раскрытие этой информации. В первую очередь раскрываются данные, характеризующие долю вычетов по НДС – показатель, который является значимым индикатором объема услуг, оказанных налогоплательщиком собственными силами и, как следствие, – степень налогового риска взаимодействия с отдельным налогоплательщиком.

Реестр добросовестных фасилити операторов регулярно обновляется. В нем размещены данные только тех организаций, которые работают на общей системе налогообложения.

Реестр создан в рамках отраслевого проекта ФНС России по повышению прозрачности рынка клининга и технической эксплуатации. Проект проводится совместно с ведущими бизнес-объединениями: Опорой России, Деловой Россией, ТПП РФ и РСПП, а также с Ассоциацией клининговых и фасилити операторов и другими отраслевыми ассоциациями.

Ранее аналогичные проекты ФНС России провела на внутреннем рынке переработки сельскохозяйственного сырья, в отраслях рыбопереработки, электроники и бытовой техники.

«Технологии позволяют сместить вектор контрольной работы и создать так называемый «волновой» эффект. Конкуренция становится прозрачной, создаются равные условия для ведения бизнеса, и все это при снижении количества налоговых проверок», - отмечал глава Налоговой службы Михаил Мишустин.