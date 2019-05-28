Больше половины наград на Всероссийской олимпиаде школьников выиграли москвичи

На Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) учащиеся московских образовательных организаций завоевали 55% наград. В общей сложности на счету столичных команд 204 диплома победителей и 739 дипломов призеров.

«Итоги нынешней олимпиады для Москвы – две пятерки, 55 процентов от количества победителей – это московские школьники. Ну, Москва же большая, но какая бы большая она ни была, это всего лишь семь-восемь процентов от школьников России. А от числа победителей— 55 процентов. Никогда за всю историю такого результата не было»,– заявил мэр Москвы Сергей Собянин на праздничной встрече с московскими победителями и призерами ВсОШ.

В этом году москвичи-победители получат гранты от мэра столицы в размере 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей, участники заключительного этапа – 100 тысяч рублей.

«Это заслуга города, горожан, руководства школы, ваших педагогов, учителей, которые с вами занимаются ежедневно, ваших родителей, которые ночами вместе с вами не спят. Спасибо им», – обратился к победителям и призерам ВсОШ Сергей Собянин.

С 2010 года московские школьники стабильно улучшают результаты на Всероссийской олимпиаде школьников, которая проводится по 24 предметам. По сравнению с 2009/2010 учебным годом количество дипломов победителей и призеров ВсОШ на счету Москвы увеличилось в 3,4 раза. Особенно важно, что также за последние девять лет в три раза выросло количество школ, которые смогли подготовить триумфаторов.

«Понятно, что наличие победителя или призера – не 100-процентная характеристика школы. Но это характеристика возможностей этой школы. Самая хорошая характеристика – это процент детей, которые обучаются в школах, где есть победители и призеры. Сегодня нет района, в котором не было бы школ, в которых можно получить высококачественное образование», – ранее отмечал руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.