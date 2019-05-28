Синоптик опровергла образование смерча или торнадо в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщили, что уровень температуры воздуха в Москве превышает климатическую норму. Специалист отметила, что атмосферный фронт к концу недели будет меняться, но не так сильно, чтобы вызвать смерч или торнадо.

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"Что касается ближайших дней, то у нас действительно ожидается два жарких дня с климатической температурой более высокой, чем в июле...она приблизится к отметке 30 градусов. Однако атмосферный фронт не настолько контрастный, чтобы вызвать такие явления, как смерч...что будет летом сказать сложно", - передаёт слова эксперта РИА Новости.

Татьяна Позднякова объяснила, что в Москве возможно возникновение подобного явления, когда погода резко меняется, например с 30 градусов резко переходит на 20. По её словам, несколько лет назад было похожее явление, тогда пострадали только рекламные щиты и кресты на церквях, более сильного ветра в столице не наблюдалось.

"...хотя у нас такие процессы наблюдаются практически каждое лето, смерчи образуются гораздо реже, даже не каждый год, не говоря уже о Москве. Последний раз, насколько я помню, это было в 1998 году, и то это был не смерч, а сильный шквалистый ветер на холодном фронте", - заключила она.