Эксперты назвали самые опасные районы Москвы

Эксперты рассказали, какие районы Москвы являются самыми безопасными, а какие наоборот считаются наиболее криминальными. Рейтинг составлен на основе полученных в районных ОМВД данных о зарегистрированных в прошлом году преступлениях.

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Список самых криминальных районов столицы возглавил Пресненский район, где в прошлом году было зарегистрировано 2846 преступлений. Следом за ним идёт Басманный район (2490 преступлений). На третьем месте оказалось Марьино (2421 преступлений). Также не самыми спокойными районами столицы оказались Тверской, Таганский и Даниловский, передаёт РИА Новости.

При этом самым безопасным районом Москвы назвали Восточный. За прошлый год там было зарегистрировано всего 152 преступления. Второе и третье места заняли Молжаниновский (175 преступлений) и Внуково (217 преступлений).