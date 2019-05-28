Предпенсионеры должны знать о мерах социальной поддержки

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты обсудили реализацию мер социальной поддержки граждан предпенсионного возраста в Краснодарском крае.

- Президент дал поручение регионам сохранить все действующие региональные льготы для женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших 60-летия. Пенсионная реформа должна была сопровождаться формированием дополнительных гарантий занятости и социальной защищенности граждан предпенсионного возраста. Вместе – исполнительной и законодательной ветвями власти эта задача была реализована, – сказал, открывая совещание, Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК напомнил, что в сентябре прошлого года Законодательным Собранием был принят закон по сохранению льгот и социальных гарантий гражданам предпенсионного возраста. Этим документом были внесены изменения в 10 краевых законов, регулирующих отношения в сферах труда и занятости, культуры, налогообложения, жилищно-коммунального хозяйства и оказания бесплатной юридической помощи. Реализация этих норм начата с 1 января 2019 года.

О том, как стартовала работа по предоставлению мер социальной поддержки предпенсионерам, оказываемых министерством труда и социального развития, подробно доложил его руководитель Сергей Гаркуша.

Он отметил, что с учетом переходного периода и ожидаемым окончанием пенсионной реформы к 2028 году на учете в органах соцзащиты региона на 1 мая 2019 года состояло 11145 граждан предпенсионного возраста. Из них 96 человек являются ветеранами труда и ветеранами военной службы, то есть имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. И поскольку меры соцподдержки предоставляются по заявительному принципу, то эту выплату сегодня получает 91 заявитель.

Что касается другой помощи, то компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг сегодня начисляется 90 гражданам предпенсионного возраста. Льготами по оплате проезда в общественном транспорте пользуется 131 предпенсионер.

Мнение профильного комитета по обсуждаемому вопросу представила его секретарь Ирина Конограева. По ее словам, анализируя процесс начала реализации в крае предоставления мер соцподдержки лицам данной категории, комитет считает целесообразным пересмотреть подходы к информированию получателей этих льгот и гарантий. Депутаты комитета предлагают размещать соответствующую информацию на выделенных стендах в помещениях администраций муниципальных образований края и управлений социальной защиты населения. Также комитет рекомендует задействовать в проведении информационно-разъяснительной кампании органы территориального общественного самоуправления.

Вопрос информирования предпенсионеров о существующих мерах соцподдержки посчитали важным все депутаты. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко спросил у министра, какие еще дополнительные эффективные способы доведения информации видит министерство?

По словам Сергея Гаркуши, в помощь людям на официальном сайте министерства размещаются соответствующие сообщения, также они есть на странице ведомства в соцсети «Instagram». Кроме этого, по его мнению, можно использовать в качестве площадок для информирования учреждения здравоохранения, управляющие компании, ресурсы профсоюзов и объединения работодателей.

Одним из действенных способов защиты трудовых прав работников предпенсионного возраста на совещании назвали квотирование рабочих мест, а также содействие трудоустройству и профессиональному обучению предпенсионеров.

По информации министерства, на квотируемых рабочих местах сегодня работает пять тысяч граждан предпенсионного возраста. Квота для этой категории заполнена и перевыполнена в 21-ом муниципальном образовании. Низкий уровень ее заполнения в Приморско-Ахтарском районе и городе-курорте Сочи.

Для содействия занятости предпенсионеров в крае принята «Дорожная карта». В рамках её реализации в текущем году на повышение квалификации или переподготовку будет направлено 1740 человек.

Завершая обсуждение, спикер ЗСК отметил, что пенсионная реформа – тема, которая продолжает волновать общество.

- Вопросы защищенности и соблюдения гарантий занятости лиц предпенсионного возраста были и остаются для нас одним из приоритетов социальной политики. Мы видим, что министерство работает системно и поступательно, но еще есть резервы для проведения информационно-разъяснительной работы среди предпенсионеров. Для всех уровней власти задача номер один донести до людей знания о своих правах, о тех мерах защиты и поддержки, которые установлены законодательством. Здесь во главе угла должен стоять принцип справедливости оказания помощи гражданам, – резюмировал Юрий Бурлачко.

Он также предложил в целях обобщения правоприменительной практики и выработки возможных предложений по совершенствованию законодательства вернуться к анализу реализации мер социальной поддержки предпенсионеров в конце текущего года.

В принятой на совещании резолюции депутаты рекомендовали министерству усилить информационную работу, а профсоюзам организовать широкое информирование граждан предпенсионного возраста о возможности получить дополнительное образование. Объединению работодателей региона предложено направлять работников предприятий данной категории на такое обучение. Главам Приморско-Ахтарского района и города-курорта Сочи депутаты указали на необходимость рассмотреть на заседаниях территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений реализацию положений закона «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» в полном объеме.