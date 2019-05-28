Областной Союз промышленников и предпринимателей должен быть эффективным

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области должен работать более эффективно. Такое мнение высказал Вячеслав Скворцов, почетный член СПП. Напомним, вчера, 27 мая, глава региона Алексей Текслер провел встречу с руководителями крупных промышленных предприятий, на которой выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

По мнению Вячеслава Скворцова, деятельность СПП должна быть более успешной.

- Я обратил внимание, что все вышли с данного совещания воодушевленными, с хорошим настроем на дальнейшую перспективу, - делится впечатлениями он. - Хочется верить, чтобы наши ожидания от встречи оправдались. В ходе совещания у меня сложилось хорошее впечатление о новом руководителе области, который обладает прекрасной памятью, эрудицией, аналитическим складом ума.

Вячеслав Скворцов отметил, что в завершении встречи он вручил главе региона проект информационно-аналитического сборника СПП, в котором содержаться результаты работы и возможные перспективы совместного сотрудничества с органами власти.