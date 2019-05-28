Технологическая революция в действии: роботы заменяют композиторов, пародистов и звукорежиссеров

Как известно, нейросети уже успешно используются популярными музыкальными сервисами. Алгоритмы изучают музыкальные пристрастия пользователей и советуют им новую музыку.

Самым ярким примером нейросервиса для работы с аудио в 2018 году представил канадский стартап Lyrebird. Набор алгоритмов может сымитировать голос любого человека. Достаточно лишь звукового файла не более одной минуты.

Вы можете начитать на микрофон вашего ноутбука 30 фраз, которые появятся на экране. После этого сервис сгенерирует ваш голос и попробует прочесть фразы, которые вы наберете в соответствующем окне.

В Lyrebird утверждают, что могут не только воссоздать голос, но и окрасить его эмоционально: сделать его сердитым, веселым, грустным. Они уверяют, что это будет полезно для озвучивания текста голосами известных людей, для совершенствования работы голосовых ассистентов и прочих безобидных применений.

Для демонстрации возможностей компания выложила беседу искусственных Обамы, Трампа и Клинтон. Конечно, пока ещё можно определить, что это всего лишь копия, но сервис вскоре сможет добиться идеального совпадения.

Появился и онлайн-композитор электронной музыки. Сервис генерирует свободный от копирайта поток ликвид-фанка, дип-хауса, эмбиента и чилстепа, генерируемый в режиме реального времени. Если вы обладатель гаджета на iOS, можете опробовать сервис уже сейчас.

В 2014 году в Париже был представлен бот Evans, который мог создавать примитивные фортепианные мелодии в стиле различных композиторов: например, Билла Эванса, Мишеля Леграна или Джорджа Гершвина.

В 2016 году специалисты Sony попросили Flow Machines сочинить что-то в духе The Beatles и привлекли к созданию текста и окончательной аранжировки французского музыканта Бенуа Карре. Получился трек «Dady’s Car». Его в Sony называют «первой поп-песней», написанной ИИ. Впрочем, это не до конца правда: без помощи человека получилась только сама мелодия.

А в Google создали нейросинтезатор, который воспроизводит звуки различных инструментов, прослушав их в датасете. Применить ИИ для сочинения музыки можно на сайте AI-Duet: вводишь ноту, алгоритм подбирает тебе ещё несколько

Большинство экспертов и создателей алгоритмов утверждают, что у произведённой ИИ музыки уже сейчас есть важное прикладное значение: например звуковое сопровождение роликов и презентаций.

Но среди экспертов есть и скептики: можно сделать машину, которая будет неплохо имитировать музыку, но не уверен, что в ней будет душа, — говорит музыкальный критик Саймон Рейнольдс.