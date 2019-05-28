Герман Стерлигов известный медийный провокатор. Его и приглашают в ток-шоу и различные программы, чтобы зрители не заскучали, ведь пошуметь и покричать он всегда может. В своих социальных сетях от тоже особенно не сдерживается.

Недавно он опубликовал пост о том, как делают бутерброды для отправки в Москву. «Русская красавица» «белыми ручками» без перчаток складывает хлеб и рыбку с стопочки. «Вот так у нас делают бутерброды для отправки в Москву и для продажи в Слободе. Вы скажете: так ведь девушка без перчаток. А я вам отвечу, что перчатки нужны в вашем засранном «сертифицированном» общепите - для грязных гастарбайтеров и заразных шлюх. А с такой чистой, целомудренной и юной девицей детей зачинать за счастье, не то что бутерброд из ее рук взять», - подписал снимок Стерлигов.

«А девица нужду не справляет, в носу не ковыряется?!», «Каким боком целомудрие является гарантией что у девицы нет кишечных инфекций, глистов и вшей?», «Осталось только убедить в этом гепатит А, и ротавирус», - возмутились подписчики.