Ученые сравнили психику атеистов и верующих

Ведущие мировые религоведы, психологи и социологи изучили особенности психики атеистов и людей, не причисляющих себя к какой-либо религии. В ходе исследования выяснилось, что многие стереотипы о «безбожниках» оказались ложными.

«Наши наблюдения напрямую противоречат общепринятым штампам. К примеру, люди считают, что у атеистов нет объективной морали и цели в жизни, но при этом они очень заносчивы и имеют совсем другой набор ценностей по сравнению с верующими. Все эти стереотипы оказались ложными», - рассказали исследователи.



Также специалисты заметили, что стандартный набор ценностей у людей неверующих и тех, кто относит себя к той или иной конфессии, оказался примерно одинаковым. Все они выделяли семью, свободу, дружбу, сочувствие и заботу о природе, передаёт РИА Новости.