«Единая Россия» просит Минтруд изменить закон о детских пособиях

Представители партии «Единая Россия» обратились в министерство труда РФ с инициативой пересмотреть федеральное законодательство о выплате детских пособий.

Дело в том, что в связи с рождением (усыновлением) ребенка родители до достижения им возраста полутора лет получают ежемесячную выплату в размере десяти тысяч рублей. Правда, пособие назначают на один год, а после для дальнейшего назначения просят подтвердить доходы, учитывая полученное пособие. В итоге многим семьям отказывают в дальнейшем получении пособия.

С предложением изменить федеральный закон вышла координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.