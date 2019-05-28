Налоговая проверяет информацию о давлении на предпринимателя через проверки

Руководитель портала «Клерк», специализирующегося на освещении новых норм для предпринимателей и особенностей бухгалтерской работы, опубликовал материал о том, что портал якобы пытаются «заткнуть» при помощи налоговых проверок. Краснодарское управление Федеральной налоговой службы РФ начало по данному факту проверку.

Предприниматель Борис Мальцев, являющийся руководителем информационного агентства, сообщает, что с ним связался некий мужчина. Он предложил для примирения с налоговой службой, которая якобы стала проявлять к «Клерку» повышенное внимание, удалить с сайта несколько карикатур. Бизнесмен рассказывает, что пошёл на уступки, так как и без того считал несколько карикатур слишком вызывающими. Однако после того, по его словам, от него потребовали удаления целого ряда материалов и не публиковать критику УФНС впредь. Это Марцев и называет попыткой давления на его СМИ со стороны «налоговой».

«Управление внимательно изучит приведённую в статье информацию и проведёт служебную проверку. Если информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Управление выстраивает работу со средствами массовой информации открыто и уважительно. Действия, описанные в публикации, в принципе недопустимы», - прокомментировала ситуацию представитель краевого управления налоговой службы Наталия Солонченко.

«Аргументы недели» также попросили прокомментировать эту ситуацию адвоката, кандидата юридических наук Инну Арендаренко. Во-первых, она заявила, что считает неприемлемым любое давление на журналистов, но ситуация, на её взгляд, требует более детального разбирательства. «Не редки случаи, когда подобными действиями предприниматели оказывают общественное воздействие. В том числе и на налоговую. А по словам Мальцева, у него уже давно идёт проверка. Важно разобраться, что действительно стало причиной его публикации сегодня», - говорит, в частности, Инна Андреевна.

Юрист также обращает внимание на новую редакцию закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» - от 18 марта 2019 года. Нововведения предполагают, что, если в СМИ обнаруживаются материалы, которые оскорбляют человеческое достоинство или демонстрируют неуважение к органам власти, предусмотрен механизм их удаления. В противном случае может быть прекращён доступ к распространителям этой информации.

«Автор текста пишет, что иллюстрации к нескольким статьям на данный момент удалены. Остальные же не носят явно неприличную форму. К сожалению, в законе пока чётко не прописано, что считать «неприличной формой» или «явным неуважением». Потому при возникновении подобного спора необходимо проводить экспертизу. И уже она покажет, насколько опубликованные материалы соответствуют закону», - добавила Арендаренко.