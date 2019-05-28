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Повестка Конференции ЮРПА в Сочи включает 60 вопросов

28 мая 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Повестка Конференции ЮРПА в Сочи включает 60 вопросов

29-30 мая в Сочи пройдет юбилейная XXX Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Ее работу возглавит спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Кубанский парламент в апреле 2018 года принял эстафету председательства в ЮРПА от своих крымских коллег и осенью прошлого года провел в Краснодаре XXIX Конференцию ЮРПА.

В мероприятиях XXX Конференции в Сочи примут участие парламентарии из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Крыма, Севастополя, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края.

- От встречи на площадке ЮРПА мы ждем плодотворного обмена опытом, мнениями, выработки общих подходов и решений, которые, несомненно, будут способствовать социально-экономическому развитию регионов, укреплению их благополучия, повышению уровня жизни людей. Уверен, что накопленный потенциал в сфере законотворчества станет подспорьем для дальнейшего расширения и укрепления межпарламентского сотрудничества, – отметил спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

Предложения в повестку дня поступили от входящих в ассоциацию парламентов. Всего на конференции планируется рассмотреть 60 вопросов.

Предметный разговор состоится на заседаниях профильных комитетов ЮРПА, три из которых будут выездными.

Так, заседание комитета по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи пройдет во Дворце спорта «Большой». Возглавит работу первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко – председатель этого комитета ЮРПА.

Комитет по аграрным вопросам и природопользованию проведет заседание в ботаническом саду «Дерево Дружбы», а по образованию, науке, культуре и информационной политике – в новой школе № 100.

В программе второго дня – осмотр тренировочных площадок, стадиона «Фишт» и инфраструктуры трассы «Формула-1». Непосредственно перед конференцией состоится Совет ЮРПА, на котором по предложению комитетов будет сформирована повестка пленарного заседания.

За всю историю Южно-Российской парламентской ассоциации ее конференция в Краснодарском крае проводится в шестой раз.

На ХХХ конференции в Сочи Краснодарский край передаст свои полномочия председателя ЮРПА Думе Астраханской области.

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ХС

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