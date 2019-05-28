Главред газеты в Ставрополе рассказал подробности нападения с ножом на журналистов

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина». Он ранил четырех человек. Главный редактор печатного издания Николай Бондаренко рассказал о том, как это произошло.

«В 12.30 ко мне пришел один из авторов, который написал две статьи. Статьи совершенно не подходят для публикации. Он спросил, почему статьи не опубликованы, я ответил ему, что они не соответствуют грамотности, логике и не представляют для газеты никакого интереса», – рассказал Бондаренко.

По словам главреда, сотрудники связали его прямо в редакции, через некоторое время приехали из полиции. Об этом пишет ПолитЭксперт.