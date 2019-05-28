Москвичей напугали возможными торнадо и смерчами после аномальной жары
28 мая 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Климатолог Владимир Семенов во вторник, 28 мая, предупредил жителей Москвы о возможности возникновения в столице торнадо, смерчей и шквалов после надвигающегося на город периода аномальной жары.
По словам специалиста, риск возникновения смерчей сохраняется до середины осени, однако чаще эти явления можно наблюдать в конце мая и начале июня.
Климатолог объяснил, что во время жары в столице будет происходить сильнейшее испарение, а также накопление в атмосфере влаги. При похолодании накопленная энергия может выделиться и превратиться к шквалы и торнадо, передает Агентство городских новостей "Москва".