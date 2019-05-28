В Курчатовском районе Челябинска «Соцгород» сделает тротуар по просьбе жителей

Новый тротуар соединит густонаселенный Курчатовский район с перекрестком улицы Чичерина и Комсомольского проспекта.

С такой просьбой обратились к лидеру движения «Соцгород», депутату Госдумы Андрею Барышеву местные жители. Асфальт проложен только в начале улицы Чичерина, а дальше приходится идти по ямам и выбоинам.

По словам пресс-секретаря движения Оксаны Худяковой, в «Соцгороде» приняли решение сразу же приступить к делу. В настоящий момент рабочие приступили к грейдированию полотна. После выравнивания проезжей части приступят рабочие смонтируют тротуар.