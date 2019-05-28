В Северо-Енисейске Красноярского края по улицам гулял большой медведь. Косолапый зашел и на детскую площадку

В Красноярском крае жители поселка городского типа Северо-Енисейск стали очевидцами, как по улицам разгуливал крупный белый медведь. Хищник не испугался полиции, вызванной на место происшествия.

"Рано утром смотрю, идет по улице косолапый, не спеша. Потом сказали на детскую площадку ушел", - цитирует РИА Новости свидетеля прогулки хищника Екатерину.

Очевидцы сообщили в полицию, что по улицам разгуливает медведь. По данным красноярского управления МВД России, "на место выехали сотрудники полиции и охотовед". Стражи порядка попытались отогнать косолапого в лес с помощью специальных средств. Но медведь никак не реагировал на шум. Зверь даже хотел обороняться в ответ на действия полиции, кинулся в сторону людей. Не помогли его угомонить и предупреждающие выстрелы вверх. Согласно "Закону о полиции", пришлось применить табельное оружие и обезвредить животное.