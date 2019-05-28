В Японии в Кавасаки мужчина с ножом напал на людей на остановке, убиты ребенок и молодой мужчина

В Японии страшная трагедия произошла сегодня в городе Кавасаки. На остановке транспорта, где обычно ш дети ждут школьный автобус, мужчина с ножом напал на людей. Автобус ждали школьники, некоторые были с родителями. В результаты смертельные ранения получила девочка и мужчина.

По данным японских СМИ, погибла первоклассница и, предположительно, ее 30-летний отец. Всего были ранены 18 человек, 16 из них – ученицы первого класса частной школы Caritas. Ранения получили также двое взрослых – мужчина и женщина. Пострадавшие дети были госпитализированы в четыре разные больницы, - передает РИА Новости. Четверо детей и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. После инцидента занятия в школе отменили.

Полиция задержала нападавшего, при этом он ранил себя ножом и вскоре скончался, - передает телекомпания NHK.

Caritas – образовательное объединение, в которое входит детский сад, начальная (1 – 6 классы) школа, женская средняя (7-9 классы) и старшая (10-12 классы) и женский двухгодичный университет.

В Японии сегодня находится президент США Дональд Трамп. "Я и первая леди молимся за тех, кто пострадал в происшествии сегодня утром недалеко от Токио. Американский народ скорбит вместе с японским народом и вместе с семьями пострадавших", - сказал Трамп, выступая перед японскими и американскими военными на японской базе, которую он осмотрел вместе с премьером Японии Синдзо Абэ.