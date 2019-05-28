В России c 28 мая изменились правила обязательного медицинского страхования

В России с сегодняшнего дня, 28 мая, вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС). Согласно новым правилам Министерства здравоохранения РФ, в стране будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник.

В России начали действовать новые правила диспансеризации

По данным Минздрава, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян. По итогам осмотра должна быть определена группа здоровья.

Если у кого-либо во время диспансеризации будет выявлено хроническое заболевание, и такому человеку будет нужен постоянный контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение.

Такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Причем если такой пациент забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС, - передает РИА Новости.

Страховые компании теперь будут должны работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций. Помимо этого, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители должны будут назначить экспертизу полученного лечения.