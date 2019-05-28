Совет ветеранов Челябинской области просит изменить закон о страховых пенсиях

С 1 января 2019 года пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеющие трудовой стаж в сельском хозяйстве более 30 лет и находящиеся на заслуженном отдыхе, получают 25 процентную надбавку к пенсии. Однако председатель Совета ветеранов войны и труда Челябинской области Анатолий Сурков считает, что в федеральный «О страховых пенсиях» нужно внести коррективы.

С таким предложением он обратился к депутату Госдумы Анатолию Литовченко. Дело в том, что многие неработающие пенсионеры, которые много лет проработали в сфере сельского хозяйства, сейчас живут в городе и не получают эту надбавку.

- Только в Челябинской области 390 сельских населенных пунктов, где проживают менее ста человек, - говорит он. - Здесь нет больниц, аптек, почты, поэтому старые люди перебираются в город к детям. В связи с тем, что в паспорте меняется прописка, они уже не имеют права на надбавку.

В декабре 2018 года в общественную приемную депутата обращался и Николай Васильевич Прилепин. Ему 86 лет, сейчас он живет в Челябинске, но почти 45 лет трудился разнорабочим и комбайнером в поселке Родники Троицкого района.

- Его беда в том, что сейчас он живет в Челябинске, - рассказывает Анатолий Литовченко. - И этот последний факт биографии перечеркивает все прежние заслуги.

Депутат Госдумы обратился за разъяснениями в министерство труда и социальных отношений РФ. В официально ответе значится, что парламентарии, принимая такое решение, исходили из необходимости повышения уровня жизни сельских пенсионеров, где в отличие от городов более низкая комфортность быта. По информации заместителя минтруда России Андрея Пудова, сегодня в городе проживает порядка 1,7 миллиона сельских тружеников. Повышение пенсий для этой категории лиц обошлось бы федеральному бюджету в 27 млрд рублей в год.