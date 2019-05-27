Кому нужен конфликт на станции Шиес?

В Архангельской области разгорается скандал. Строительство мусорного полигона спровоцировало на протесты местных жителей и активистов. Любопытно, что чуть ли не с первых дней митингующие действуют агрессивно, будто бы заранее выработана линия поведения. Так, на прошедших выходных в камуфляже и балаклавах они вновь ломали заборы на стройплощадке и боролись с полицией.

Ещё несколько месяцев назад рядом с архангельской станцией Шиес началось строительство объекта, на котором планируют складировать, сортировать и перерабатывать мусор. Однако всё что успели возвести – забор и разгрузочно-погрузочную площадку. Дело в том, что местные жители и активисты возвели рядом блок-пост и фактически ведут осаду объекта – не дают вести дальнейшие работы и уже неоднократно ломали забор. А для пущего устрашение некие неизвестные лица обстреляли из дробовиков идущие к объекту грузовики строителей, а заодно спилили несколько столбов линии электропередач. В итоге к делу пришлось подключаться сотрудникам полиции, дабы не допустить самосуда толпы и хоть как-то сдержать «протест» в рамках приличия.

Впрочем, «мирным» протестующим оказалось абсолютно неважно, кто стоит перед ними – ЧОП или полиция. Желание перевести конфликт в горячую стадию, видимо, не остановить. Так на минувших выходных активисты самовольно объявили о закрытии полигона ТКО и в камуфляже и балаклавах приступили к штурму объекта. Поломали заборы, выдавили ЧОП, сотрудников органов, а пытавшегося остановить беспредел полицейского просто освистали и поиздевались над ним.

После такого нападения вряд ли стоит рассчитывать, что цель активистов найти какой-либо компромисс с властями. В конце концов ещё в марте губернатор области Игорь Орлов встречался с противниками строительства, дабы попытаться найти решение проблемы, которое бы устроило всех. А заодно выяснить несёт ли строительство полигона ТКО угрозу экологии и здоровью местных жителей.

Судя по тому, что происходит, тем, кто устроил протесты неинтересно слушать, что говорят власти. Вместо этого они переоделись в камуфляж и банально напали на сотрудников ЧОП и полиции. Вопрос только, какой реакции властей на свою браваду они ждут? Такими темпами, нарастающий конфликт может закончиться банальным разгоном активистов сотрудниками Росгвардии. Хотя, возможно, именно такого финала и добиваются «мирные протестующие», чтобы вновь объявить власти в зажимании свобод. Однако такое «волеизъявление» всё больше напоминает банальный беспредел.