35% пляжей Крымского полуострова еще не готовы к купальному сезону

К купальному сезону до сих пор не готовы 35% пляжей Крымского полуострова. Они еще не прошли проверку спасателей, пишут «Аргументы недели-Крым».

По данным Государственной инспекции по маломерным судам крымского главка МЧС, к эксплуатации допущен 301 пляж.

Инспекторы освидетельствовали и допустили к эксплуатации те территории, на которых имеются медицинские пункты, буйки, ограничивающие зону заплыва, а также спасательные посты с необходимым оборудованием и информационные стенды.

Все эти места отдыха соответствуют установленным требованиям безопасности. Они хорошо организованны для различных видов отдыха, что позволит отдыхающим чувствовать себя комфортно и безопасно.

Всего на территории республики утверждено 460 мест массового отдыха на воде. Это на 3% больше, чем в прошлом сезоне.

Как ранее заявил министр курортов и туризма Вадим ВОЛЧЕНКО, в зоне риска по подготовке к пляжному сезону находятся от 10% до 12% пляжей Крыма.