Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в проведении «пещерной» церковной политики

Патриарх Кирилл назвал церковную политику бывшего президента Украины Петра Порошенко «пещерной» и выразил надежду, что при новом главе страны Владимире Зеленском ситуация изменится.

Предстоятель РПЦ заявил, что на Украине люди страдают и подвергаются гонениям только из-за того, что отстаивают свои религиозные свободы и хотят остаться членами Русской православной церкви, при этом не покидая Украинской православной общины. По словам патриарха, многие украинцы надеются, что при Зеленском ситуация изменится, передаёт РИА Новости.

«Очень надеюсь, что эта пещерная политика, абсолютно недопустимая не только в Европе, а в большинстве стран мира, когда добропорядочные граждане дискриминируются и даже не по принципу веры, а по принципу принадлежности к конкретной религиозной организации, навсегда уйдет из жизни украинцев», - сказал патриарх Кирилл.