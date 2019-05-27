Большинство россиян устраивает позиции страны на мировой арене

Около трёх четвертей жителей России довольны тем положением, которое страна занимает на мировой арене, передаёт Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Опрос показал, что 72% респондентов положительно оценивают российские позиции в мире. Тех, кто считает влияние РФ на мировой арене малым, оказалось 19%. При этом более склонны так считать сторонники непарламентских партий и те люди, которые не удовлетворены своим материальным положением, сообщает РИА Новости. Всего в опросе поучаствовали 1600 человек в возрасте от восемнадцати лет.