Строить по 3 церкви в день - это много или мало?

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сообщил, что в России в день строится 3 церкви. В течение десяти лет возведено порядка десяти тысяч храмов. На сегодняшний день функционирует более 30 тысяч. Такую информацию Святейший озвучил во Франции при открытии нового православного храма.



Построенные церкви имеют отопление, электричество. Содержание требует больших финансовых затрат. Если предположить, что одна церковь стоит примерно 7 миллионов долларов, то общая стоимость всех храмов составит порядка 19 миллиардов. При этом церковь в России освобождена от налоговых сборов.



Для сравнения наблюдатели приводят состояние Газпрома, которое составляет порядка 57 миллиардов долларов. Роснефть оценивается в 60 миллиардов.На этом фоне информация по количеству церквей вызвала массу вопросов в обществе. Зачем столько храмов, кто в них молится и кто их содержит? Нужно ли церкви гнаться за новыми храмами, вступая в спор с будущими прихожанами как в Екатеринбурге, или и на существующие то приходы паствы не всегда хватает?



