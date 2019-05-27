Зауралье: тариф на мусор обещают снизить вдвое

В Курганской области утверждена новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. На этот раз в документе учли все недочеты и изменения в законодательстве.

Принципиальное отличие новой схемы состоит в том, что в ней ушли от идеи свозить весь мусор на полигон, передает URA.RU

«В новой схеме запланировано 11 объектов размещения, они расположены по всей территории Курганской области, и это делает перевозку менее затратной», сказал эксперт.