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Открытое письмо Главе города Кирова Ковалевой Е.В.

27 мая 2019, 16:11 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Открытое письмо Главе города Кирова Ковалевой Е.В.

Уважаемая Елена Васильевна!

В адрес АО «Кировские коммунальные системы» (далее – АО «ККС») от Администрации города Кирова поступили уведомления о прекращении действия договоров аренды от 04.08.2003 г. № 4486, от 30.07.2004 г. № 4950, от 30.07.2004 г. № 4951 и необходимости возврата арендованного имущества для передачи его в эксплуатацию МУП «Водоканал».

В настоящий момент МУП «Водоканал» производится инвентаризация арендованного АО «ККС» имущества.

До момента окончательной передачи арендованных АО «ККС» сетей холодного водоснабжения и водоотведения остается чуть более двух месяцев.

АО «ККС» крайне озабочено сложившейся ситуацией с точки зрения защиты интересов всех по-требителей на территории города Кирова. Не готовность МУП «Водоканал» к полноценному снабжению города Кирова питьевой водой и отведению сточных вод с 30.07.2019 г. чревато значительными за-труднениями в работе систем жизнеобеспечения.

20.05.2019 г. в Администрацию города Кирова АО «ККС» было направлено предложение о за-ключении концессионного соглашения в порядке частной инициативы.

Просим Вас предоставить возможность представителям РКС-Киров на ближайшем заседании Кировской городской Думы изложить условия предлагаемого нами концессионного соглашения.

Заключение указанного соглашения не только снимет риски возможных коммунальных про-блем, но и прежде всего исключит необходимость городу Кирову изыскивать денежные средства на организацию работы нового поставщика коммунальных услуг.

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Открытое письмо Главе города Кирова Ковалевой Е.В.

Открытое письмо Главе города Кирова Ковалевой Е.В. 16:11

Уважаемая Елена Васильевна! В адрес АО «Кировские коммунальные системы» (далее – АО «ККС») от Администрации города Кирова поступили уведомления о прекращении действия договоров аренды от 04.08.2003 г. № 4486, от 30.07.2004 г. № 4950, от 30.07.2004 г. № 4951 и необходимости возврата арендованного имущества для передачи его в эксплуатацию МУП «Водоканал». >>

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