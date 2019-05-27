Случай: девушка легкого поведения судится с клиентом-насильником

Почти год СК отказывался возбуждать дело. За девушку заступился федеральный чиновник. Следственный комитет Геленджика готовит к передаче в суд дело о насилии над секс-работницей.

Она отказала клиенту, потому что тот требовал секс без презерватива. После этого мужчина избил ее и взял силой. Девушка забеременела, и ей пришлось сделать аборт. Об этом пишет URA.RU.

«Он схватил пилу и замахнулся на меня с матом, и я поняла, что могу умереть или остаться изуродованной — говорит Марина. — От его ударов у меня сильно болела голова, тошнило. Я подумала: пусть делает, что хочет, лишь бы у меня остался пульс. И перестала сопротивляться».