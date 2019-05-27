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«РКС-Киров» обсудил с общественностью судьбу водоканала

27 мая 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

23 мая 2019 года в городе Кирове в бизнес центре «Кристалл» состоялись публичные дебаты «Судьба водоканала города Кирова», организованные компанией «РКС-Киров». Цель мероприятия - организовать прямой диалог с общественностью, представителями власти и бизнеса о работе компании и будущем кировского водопровода и канализации.

Главный управляющий директор «РКС-Киров» Роман Лобанов пре-зентовал отчет за 2018 год и рассказал об основных достижениях организации за 15 лет работы в областном центре. За это время удалось в 3 раза снизить аварийность сетей, увеличить запасы воды, решить проблему подключения новых абонентов, снизить производственные издержки.
Председатель совета директоров РКС Григорий Терян сообщил о том, что 20 мая «РКС» направили в Администрацию города предложение о заключении концессионного соглашения. Компания готова взять обязательства обеспечивать работу кировского водопровода и канализации в течение 30 лет и инвестировать в систему жизнеобеспечения города более 8 млрд рублей, сохраняя тарифы для жителей города в пределах прогнозируемой Правительством РФ инфляции 4%.
После выступлений представителей РКС началось обсуждение темы с участниками дебатов. Представители бизнеса и власти высказывали свое мнение о работе компании, задавали острые вопросы.

Большая часть вопросов была адресована Администрации города, но на дебаты не пришел ни один представитель муниципалитета, поэтому на вопросы отвечал и.о. директора МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. Вице-спикер ОЗС Владимир Костин высказал общую обеспокоенность ситуацией: «В ходе обсуждения у меня сложилось понимание, что мы находимся в цейтноте и нам нужно либо срочно продлевать соглашение с «РКС» в каком-то виде, либо срочно принимать решение о выходе на конкурс или о возвращении полномочий «Водоканалу» по установлению тарифа для населения». Член Общественной палаты Кировской области Игорь Панкратов также задал представителям муниципального учреждения вопрос о готовности «Водоканала» принять сети.

Начальник отдела санитарного контроля Людмила Мальцева поддержала общественников и представителей областной законодательной власти: «Давайте подумаем о качестве питьевой воды, а не о деньгах! Сможет ли «Водоканал» обеспечить его? Вы не представляете, какой это сложный процесс. В «ККС» работают специалисты мирового уровня, с колоссальным опытом. Вода в кранах сейчас не пахнет хлоркой, она пригодна для питья. Мы много работали над снижением уровня хлороформа в воде. За четыре года содержание хлороформа снизилось в 5,6 раза».
Директор компании «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Коромыслов сообщил, что МУП «Водоканал» до сих пор не подал заявку на поставку электроэнергии, необходимой для эксплуатации сетей.

Участие в дебатах принял директор «Волго-Вятских коммунальных систем» Павел Сенякаев. Он усомнился в способности МУП «Водоканал» обеспечить поддержание сетей на должном уровне и их модернизацию и сообщил, что было бы честнее со стороны Администрации города объявить конкурс на обслуживание сетей. Павел Сенякаев не исключил, что его компания также может заявиться на этот конкурс.

Свое мнение высказал глава ВятскаяТПП Николай Липатников: «Я видел случаи, когда город вообще был без воды какое-то время. За эти годы произошли колоссальные изменения…». Николай Михайлович добавил, то есть люди умные, а есть - разумные. Первые - это те, кто много знает об окружающем мире. А вторые - те, кто умеет этими знаниями распорядиться. Он пожелал, чтобы представители администрации Кирова вели себя, как разумные люди.
Подводя итоги общественных дебатов участники пришли к выводу, что еще не все потеряно и есть надежда на благоприятное разрешения ситуации. Администрация города может воспользоваться возможность, которую предусматривает Закон о защите конкуренции, продлить аренду компании «РКС-Киров» еще на 6 месяцев и объявить конкурс. В нем смогут принять участие все желающие, предложить свои программы, и тогда город сможет выбрать лучшую.

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