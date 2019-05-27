Российские города-миллионники догонят Москву лишь через 100 лет

Исследователи подсчитали, что российские города с населением более миллиона жителей могут догнать столицу по уровню экономического развитие лишь через сотню лет.

Подсчёты проводились исходя из показателя ВГП – валового городского продукта – который отражает ценности, созданные на территории города за определённый период, передаёт Lenta.Ru. Если города-миллионники сохранят ту же динамику развития, что была в 2010-2017 годах, то догонят Москву только через 100 лет. Увеличить рост ВВП может увеличение инвестиций. При этом специалисты рассказали, что для устойчивого развития города минимальный уровень инвестиций должен составлять не менее четверти от всего объёма ВГП.