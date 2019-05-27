Как ковался голос дочери Алсу

На днях были определены победители конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. Победителями на этот раз стали все финалисты. В том числе и дочь Алсу, которая до этого была единственной примой. Как пишет "Новая газета", активное участие в голосовании принимали работники завода «Прибор» из города Курск. Сотрудники предприятия получили премию для зрительской поддержки дочери Алсу Микеллы Абрамовой.



Заводчане голосовали не по своему собственному желанию, а по просьбе руководства предприятия. Недавно на заводе сменилось начальство, которое ужесточило дисциплину. Атмосфера секретности ощущается даже за пределами "Прибора". Поэтому предложение поддержать на музыкальном конкурсе дочь Алсу никто из сотрудников не оспорил.



Средняя заработная плата на «Приборе» составляет порядка 37 тысяч рублей. Это считается нормальной суммой. Однако всем нужно оплачивать кредиты, ипотеку, а работу в городе найти довольно сложно. В Курске осталось около 5-6 крупных предприятий, полностью укомплектованных кадрами. Поэтому лишний раз никто не возникает, с администрацией не спорит.



Если говорить о самом городе, то он европейский, с большим количеством торговых центров и магазинов. Торговой инфраструктурой он может даже посоревноваться даже с Москвой. То же самое относится и к талантливым детям из Курска. В местном ДК можно увидеть танцоров, певцов. Однако власти стараются сделать так, чтобы курские дети оставались в городе и не выезжали на конкурсы в другие города. Иначе на местном уровне не останется звёзд.



