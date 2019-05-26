Нынешней молодёжи придётся за свою жизнь поменять несколько профессий

Бухгалтерам, кассирам, адвокатам, фабричным рабочим придётся в будущем переучиваться на инженеров-робототехников, блокчейн специалистов, манекенщиц и маляров – таковы выводы из доклада Всемирного экономического форума «Профессии будущего». Мир меняется столь быстро, что выбрать одну профессию на всю жизнь вряд ли удастся.



Опрос ВЦИОМ показал, что 47% россиян не работают по специальности, на которую обучались. 28% граждан России никогда даже не пробовали этого делать. Можно предположить, что не по профилю трудятся учителя, филологи и библиотекари, которых толпами выпускают вузы, несмотря на мизерные зарплаты.



Большинство участников исследования (30%) объяснили свой отказ от работы по специальности невозможностью трудоустроиться или отсутствием вакансий. 24% респондентов отметили, что пошли во все тяжкие из-за низкой зарплаты, а 20% смена сферы деятельности помогла найти себя. Это говорит о том, что учебные заведения не успевают перестраиваться под постоянно меняющийся рынок.



Самыми востребованными остаются продавцы и водители. Далее идут повара, менеджеры и уборщики. Замыкают десятку администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники. Все профессии, которые можно автоматизировать, доверить компьютеру или машине, будут исчезать. Будущим поколениям нужно готовиться к перспективе несколько раз за жизнь менять род деятельности.



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