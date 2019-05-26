В Сети обнаружены фотографии мужчин-русалок
26 мая 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
Много мифов и легенд придумано о существования русалок на морских просторах. А что, если это всё правда? Несколько поклонников знаменитого персонажа "Русалочка" решили воплотить сказку в реальность и поделиться результатами с миром.
Одним из мужчин - русалок является 25-летний Крис из Германии. Родители с детства не очень относились к увлечениям сына, но теперь молодой человек делится с подписчиками фотосессиями в бассейне или море вполне с "реальным" хвостом.
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Другим поклонником популярного существа является 30-летний Марино из Айовы. Молодой человек интересуется мифологий и буквально полгода назад узнал, что человек может превратиться в русалку и воплотил идею в жизнь.
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Однако, оба парня утверждают, для того, чтобы "превратиться" в русалку и купить силиконовый хвост, нужно быть готовым к тому, что постояно будут болеть ноги.
Мужчины рассказывают, что обязательно нужно иметь хорошо развитую физическую форму, потому что предмет достаточно тяжёлый, к тому же ноги постоянно в неестественном положении.
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