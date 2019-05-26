В Сети обнаружены фотографии мужчин-русалок

Много мифов и легенд придумано о существования русалок на морских просторах. А что, если это всё правда? Несколько поклонников знаменитого персонажа "Русалочка" решили воплотить сказку в реальность и поделиться результатами с миром.

Одним из мужчин - русалок является 25-летний Крис из Германии. Родители с детства не очень относились к увлечениям сына, но теперь молодой человек делится с подписчиками фотосессиями в бассейне или море вполне с "реальным" хвостом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Merman Chris (@merman_chris)25 Апр 2019 в 9:05 PDT

Другим поклонником популярного существа является 30-летний Марино из Айовы. Молодой человек интересуется мифологий и буквально полгода назад узнал, что человек может превратиться в русалку и воплотил идею в жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Merman Marino???? (@merman.marino)26 Апр 2019 в 12:04 PDT

Однако, оба парня утверждают, для того, чтобы "превратиться" в русалку и купить силиконовый хвост, нужно быть готовым к тому, что постояно будут болеть ноги.

Мужчины рассказывают, что обязательно нужно иметь хорошо развитую физическую форму, потому что предмет достаточно тяжёлый, к тому же ноги постоянно в неестественном положении.