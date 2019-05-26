Эксперт: Как себя вести при встрече с агрессивной птицей

Специалисты Мосприроды предупредили жителей столицы о сезонном повышении агрессивности ворон. В мае и июне они выводят птенцов и защищают их с особым рвением. Как выяснилось, они могут и атаковать приблизившихся к гнезду людей.

Эксперт Владимир Романов рассказал, что птицы могут быть носителями различных инфекций, но, как правило, зараженные особи живут недолго. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

"Инфицированные пернатые не размножаются, а значит, у них нет причины для агрессии и нападать они не будут. Больная птица скрывается, чтобы ее никто не трогал. Но если вас ранили и вы опасаетесь заражения, обратитесь к врачу", - отметил эксперт.